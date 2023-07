Capuano: “Allegri bypassato, Giuntoli la migliore scelta dai tempi di Marotta”

Il giornalista Giovanni Capuano si è soffermato sulla scelta di Cristiano Giuntoli di accasarsi alla Juventus.

Cristiano Giuntoli ha detto addio al Napoli dopo otto anni di qualità e quantità per accasarsi alla Juventus. In molti hanno salutato il direttore sportivo, ringraziandolo per il lavoro fatto, per avere fatto colpi di mercato come Elmas, Osimhen, ma anche Kvaratskhelia, Lobotka e Kim. Non tutti però hanno accolto la decisione di Giuntoli, infatti non gli viene perdonato il fatto che sia andato proprio alla Juventus, acerrima rivale del Napoli.

A dire la sua sul trasferimento di Giuntoli è stato anche il giornalista Giovanni Capuano nell’ambito di un’intervista rilasciata a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia. Secondo Capuano, questa decisione rappresenta un ritorno indietro di cinque anni per la squadra bianconera, ma allo stesso tempo sottolinea come Giuntoli sia la migliore scelta che la Juventus potesse fare dalla gestione di Marotta in poi.

“Giuntoli? La Juventus torna indietro di cinque anni, sceglie il miglior dirigente dell’area dai tempi di Marotta. Le soluzioni interne non avevano funzionato. Allegri bypassato nella scelta di Giuntoli? Tra sei mesi si renderà conto che è stata la scelta giusta”.