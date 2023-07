Un ex Milan per sostituire Giuntoli: l’ultima ‘pazza’ idea di ADL

Cristiano Giuntoli ha lasciato il Napoli per la Juventus. In casa azzurra spunta il profilo di Ricky Massara per la dirigenza.

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli ha dato il via libera a Cristiano Giuntoli che, dopo aver firmato la liberatoria per i compensi ancora non goduti (tre mensilità, pari a 390mila euro), ignorando anche il premio scudetto da 500mila, si è preso quella libertà che auspicava ormai da almeno due mesi. Giuntoli ha portato numerosi giocatori che hanno elevato il livello tecnico della squadra, ora tocca al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, continuare nelle scelte e ricercare un nuovo direttore sportivo.

Nella testa di De Laurentiis c’è già un profilo che potrebbe prendere il posto di Giuntoli. Come riferito dalla redazione sportiva di Mediaset, piace molto Ricky Massara, sia per l’esperienza in un grande club, (ricordiamo che fino a qualche settimana fa era l’uomo di fiducia di Paolo Maldini al Milan) sia per il modus operandi fatto di poca visibilità e tanta concretezza e le capacità professionali, tra queste soprattutto l’abilità di andare a scovare talenti giovani e a basso prezzo, proprio come da filosofia del Napoli (e di Giuntoli).