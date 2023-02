DS: De Laurentiis rifiuta offerta da 1.2 miliardi per il Napoli

Una multinazionale americana ha fatto un’offerta incredibile di 1 miliardo e 200 milioni di euro per acquistare il SSC Napoli.

Un gruppo americano avrebbe offerto 1 miliardo e 200 milioni di euro per acquisire la SSC Napoli, la notizia è stata lanciata nel corso della trasmissione Domenica Sportiva su Rai 2. La notizia ha scosso gli ospiti presenti in studio, commentando che la cifra proposta è addirittura superiore a quella pagata per l’acquisizione del Milan qualche anno fa.

Il giornalista sportivo Ciro Venerato ha confermato l’offerta nel corso della trasmissione, sottolineando che la società non ha debiti e che il Napoli è riuscito a costruire una rosa di giocatori di alta qualità spendendo molto meno rispetto ad altre società. Inoltre, Venerato ha evidenziato che la decisione di De Laurentiis di rifiutare l’offerta dimostra ancora una volta il suo impegno e la sua dedizione nel gestire il club.

“Abbiamo lavorato tutta la settimana su questa notizia, abbiamo ricevuto conferme importanti dal mondo calcistico e bancario”.

La notizia è la seguente: una multinazionale statunitense ha offerto 1 miliardo e 200 milioni di euro per acquistare il Napoli, ma Aurelio De Laurentiis ha rifiutato ritenendo bassa l’offerta.

Ciò conferma il grandissimo lavoro del presidente azzurro, questo Napoli da record non solo è costato pochissimo, ma non ha neanche un euro di debito. De Laurentiis ha detto no a tale offerta”,

La notizia dell’offerta di acquisto ha suscitato grande scalpore sui social. Molti tifosi del Napoli, temono che un eventuale cambio di proprietà possa influire sulla buona gestione del club. Tuttavia, il presidente del Napoli ha dimostrato di avere un obiettivo a lungo termine per il club e sembra essere determinato a portarlo avanti. Nonostante l’offerta incredibile, sembra che De Laurentiis abbia rifiutato per il bene del club e della sua comunità di tifosi.

L’offerta di acquisto del Napoli da parte di una multinazionale americana per 1 miliardo e 200 milioni di euro ha fatto notizia nel mondo del calcio. Nonostante l’offerta sia stata molto allettante, il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di rifiutare l’offerta, dimostrando ancora una volta la sua dedizione e il suo impegno nel gestire il club.