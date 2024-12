Dorgu vuole solo il Napoli: La reazione del Lecce

Il talento danese classe 2005 ha indicato gli azzurri come prima scelta, ma i salentini hanno le idee chiare sul prezzo.

Il Napoli intensifica il pressing su Patrick Dorgu. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il giovane talento del Lecce avrebbe già espresso la sua preferenza per il club azzurro, complice anche il possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea.

Il terzino sinistro danese, classe 2005, è considerato un obiettivo prioritario per la prossima finestra di mercato. “Avanti veloce, non è un mistero, per Dorgu”, scrive il quotidiano, “ecco, l’effetto Conte c’è perché il leccese ha fatto sapere a Corvino che è proprio il Napoli la prima scelta”.

La trattativa, tuttavia, si preannuncia complessa. Il club salentino, infatti, non ha intenzione di fare sconti: “I salentini vogliono almeno 40 milioni di euro per la loro stellina. E De Laurentiis, per ora, non supera i 28 milioni. Complicato, insomma, ma non impossibile”, conclude Il Mattino.