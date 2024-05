Sky – Di Lorenzo incedibile per Conte al Napoli: Il tecnico ha informato Manna

Antonio Conte avrebbe intenzione di puntare su Giovanni Di Lorenzo come elemento inamovibile del suo Napoli, in contrasto con le dichiarazioni dell’agente del terzino.

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo al Napoli sembrava essere in bilico dopo le dichiarazioni del suo agente Mario Giuffredi, il quale aveva paventato l’ipotesi di un addio in caso di mancata fiducia da parte della società. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte avrebbe idee ben diverse per il terzino azzurro.

“Conte ha un’opinione contrastante rispetto alle dichiarazioni dell’agente. Per l’allenatore Di Lorenzo è incedibile, e sarebbe un punto fermo della sua squadra, ridandogli quella fiducia che si è sentito mancare lo stesso giocatore“, si legge nel report dell’emittente satellitare.

Il neo tecnico del Napoli, dunque, non avrebbe alcun dubbio sul futuro del capitano partenopeo, come avrebbe già sottolineato nelle ultime ore al direttore sportivo Giovanni Manna. Una presa di posizione netta da parte di Conte, che sembrerebbe voler puntare con decisione su Di Lorenzo per la sua nuova avventura azzurra.

Un endorsement di grande spessore per il terzino, reduce da una stagione complicata culminata con i fischi del pubblico del “Maradona” in occasione dell’ultima gara contro il Lecce. Episodio che aveva alimentato ulteriormente le voci su un possibile addio.

Conte, però, sembrerebbe aver già sciolto ogni riserva, ribadendo la propria stima per Di Lorenzo e confermandolo come elemento imprescindibile del suo progetto napoletano. Una scelta che potrebbe rivelarsi cruciale per il presente e il futuro dell’ex Empoli in maglia azzurra.