De Maggio: “Una persona molto influente mi ha rivelato una cosa importantissima su De Laurentiis”

Valter De Maggio ha parlato della trattativa De Laurentiis-conte rivelando anche un retroscena di calciomercato.



Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per fare chiarezza sulla sua posizione nei confronti del Napoli dopo le critiche mosse al club in seguito alla deludente stagione post-scudetto. Molti hanno collegato quelle critiche al mancato rinnovo dell’emittente come radio ufficiale degli azzurri, ma De Maggio ha spiegato che non c’è alcuna correlazione.

“Noi di nuovo radio ufficiale del Napoli? Alcuni, con cattiveria gratuita, hanno reputato critiche fatte alla gestione post-scudetto come legate al rapporto lavorativo con la società: era solo la fotografia di come si sia lavorato con presunzione e onnipotenza, sono stati fatti errori che De Laurentiis ha riconosciuto”.

Conte-Napoli: Le ultime di De Maggio

De Maggio ha poi elogiato i movimenti del presidente De Laurentiis sul mercato, in particolare per l’imminente arrivo di Antonio Conte come nuovo allenatore:

“Il presidente ha capito che deve fare le cose per bene, affidando l’argomento calcio alle persone giuste. Hanno lavorato in modo splendido per portare Antonio Conte al Napoli, non tratterrà chi è scontento: cosa volete che faccia, che critichi De Laurentiis? Una persona molto influente nel mondo del calcio mi ha detto ‘vedrai, sta facendo tutte le cose giuste e sta prendendo le cose giuste’. Se poi si tira indietro su Conte, non lo so”.

De Maggio ha voluto chiarire che le sue critiche al Napoli non erano dettate da questioni lavorative, ma da una valutazione oggettiva della gestione tecnica. Allo stesso tempo, ha apprezzato le mosse del presidente per risollevare il club, a partire dall’ingaggio di un allenatore di carisma come Conte.