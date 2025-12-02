Del Piero: «Napoli–Juve? Rivalità unica»
Come riportato da Il Mattino di Napoli, un intero rione si è riversato al “Don Guanella” per l’avvio della Philadelphia Junior Cup – Keep Racism Out, competizione giovanile che accompagna la Coppa Italia e che vede in campo 5.000 ragazzi e ragazze di 17 città italiane. L’edizione numero 13, scrive Il Mattino di Napoli, si apre proprio nel cuore della periferia partenopea, con la presenza speciale di Alessandro Del Piero, ambassador dell’evento.
Secondo quanto sottolineato da Il Mattino di Napoli, Del Piero è tornato simbolicamente nel luogo dove «tutto è iniziato»: l’oratorio, che per lui rappresenta le origini del pallone giocato per passione. «Parte tutto da qui, dalla voglia di stare insieme e giocare. Realtà così permettono di aggregare i ragazzi», ha detto l’ex numero 10 della Juventus.
Durante l’iniziativa — racconta ancora Il Mattino di Napoli — Del Piero ha parlato anche della sfida imminente tra Napoli e Juventus, pur provando a evitare domande dirette: «Non ci sarò domenica, quindi non fatemi domande… Ma sarà una bella partita. Entrambe hanno ambizioni». L’ex campione del mondo ha poi riconosciuto l’importanza della vittoria del Napoli a Roma: «Per Conte è importante, dà continuità».
Del Piero, osservando i giovani in campo, ha aggiunto un tema a lui caro: la necessità di tornare alla dimensione reale dello sport. «Siamo tutti connessi in digitale, ma dobbiamo ritrovare la connessione fisica. L’oratorio è fondamentale», riporta Il Mattino di Napoli. E ha ricordato persino il suo periodo di servizio militare trascorso in città, nell’anno della Champions: «Napoli è una realtà unica».
Sul ritorno di Spalletti al Maradona, Del Piero ha scelto l’ironia: «Me lo devono dire i napoletani… alcuni ricorderanno i successi, altri qualche momento più triste», ha dichiarato sorridendo, come evidenziato da Il Mattino di Napoli.
Infine, rivedendo sullo schermo il suo celebre gol alla Germania nel 2006, non ha nascosto l’emozione: «Il sogno di un Mondiale può cominciare anche in periferia».