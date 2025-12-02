2 Dicembre 2025

Roma-Napoli, il contatto Rrahmani–Koné: «Non è fallo. Massa vede il pallone»

redazione 2 Dicembre 2025
Roma-Napoli, il contatto Rrahmani–Koné: «Non è fallo. Massa vede il pallone»

Open VAR torna sotto i riflettori con l’analisi dei principali episodi arbitrali della tredicesima giornata di Serie A. Gianluca Rocchi, designatore della CAN A e B, ha commentato in diretta alcune situazioni controverse, concentrandosi su Parma-Udinese e sul big match Roma-Napoli.

Il rosso a Troilo in Parma-Udinese: «Fallo non genuino, rosso corretto»

Il primo episodio esaminato da Rocchi riguarda il caso “DOGSO” che ha portato all’espulsione di Troilo, difensore del Parma, per aver trattenuto l’avversario in area di rigore negando una chiara occasione da gol.

Rocchi ha spiegato che, nonostante l’episodio sia avvenuto in area — dove di solito il provvedimento disciplinare si riduce al giallo — la dinamica cambia perché si tratta di un fallo non volto a giocare il pallone.
Per questo motivo, ha sottolineato, «la sala VAR ha giustamente chiamato l’arbitro per il cartellino rosso».

Roma-Napoli, il contatto Rrahmani–Koné: «Non è fallo. Massa vede il pallone»

Il secondo episodio approfondito riguarda il presunto fallo di Rrahmani su Koné nell’azione da cui nasce il gol decisivo di Neres all’Olimpico.

La Sala VAR inizialmente esprime dubbi, verificando se il contatto potesse costituire un’infrazione. «È sicuramente fuori area», si sente dai varisti. L’arbitro Massa, però, chiarisce subito: «Ero a due metri, non era mai fallo».

Rocchi conferma la scelta del direttore di gara:

«All’inizio sembrava fallo anche a me. In sala VAR c’è stata un po’ di confusione tra VAR e AVAR, che avevano opinioni diverse. Ma alla fine la decisione è giusta: Massa vede il pallone prima di tutto. Complimenti a lui per come ha arbitrato e alla sala VAR per la valutazione finale».

Il designatore ha spiegato inoltre che, qualora fosse stato assegnato un rigore in quella situazione, «il VAR lo avrebbe tolto».

Altro

del piero napoli

Del Piero: «Napoli–Juve? Rivalità unica»

redazione 2 Dicembre 2025
fabio Capello

Capello: «Milan oltre le attese, Napoli rinato. Lukaku può decidere lo scudetto»

redazione 2 Dicembre 2025
Andrea Carnevale rivela: "Mia madre uccisa da mio padre. Ho raccolto il suo cervello"

Carnevale: “Roma-Napoli può cambiare la stagione. Hojlund? Un vero bomber”

redazione 30 Novembre 2025
gravina(1)

Hojlund pesa sul bilancio: il Napoli e la Serie A tremano davanti al nuovo paletto Figc

redazione 27 Novembre 2025
Trevisani: "Dia meglio di Lukaku. Lo considero tra i top 5 in Serie A"

Trevisani allarmato: «Napoli in tensione, situazione ben diversa da un anno fa. Se Conte resta è una sorpresa»

redazione 25 Novembre 2025
cassano-rinnovo-kvara(1)

Cassano show al Palapartenope: «Leao? Lorenzo Insigne gli è superiore»

redazione 25 Novembre 2025

Ultimissime

rocchi(1)

Roma-Napoli, il contatto Rrahmani–Koné: «Non è fallo. Massa vede il pallone»

redazione 2 Dicembre 2025
del piero napoli

Del Piero: «Napoli–Juve? Rivalità unica»

redazione 2 Dicembre 2025
fabio Capello

Capello: «Milan oltre le attese, Napoli rinato. Lukaku può decidere lo scudetto»

redazione 2 Dicembre 2025
conte de laurentiis-lapresse-napolipiu.com (1)

De Laurentiis no limits “La squadra è più forte di quella dello scudetto”

redazione 2 Dicembre 2025
lucca-lapresse-napolipiu

Napoli-Cagliari, turnover e giovani per Conte

redazione 2 Dicembre 2025