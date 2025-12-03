Corriere dello Sport: “Il Napoli mai visto di Conte”
Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dicembre porta di nuovo una rivoluzione in casa Napoli. Proprio come un anno fa, quando negli ottavi contro la Lazio cambiò undici titolari, anche oggi Antonio Conte prepara una trasformazione radicale: otto novità in vista del match delle 18 con il Cagliari, sfida secca che vale l’accesso ai quarti di Coppa Italia.
La necessità è imposta dall’emergenza, un’emergenza che – sottolinea ancora Mandarini sul Corriere dello Sport – riguarda perfino le rotazioni: alla lunga lista degli indisponibili (Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lukaku e Meret) si aggiunge anche la squalifica di Marianucci, che avrebbe collezionato la sua seconda presenza stagionale.
Nonostante le assenze, Conte non rinuncia al sistema che ha rilanciato la stagione: 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic confermato tra i pali. E con un tocco di gioventù: i prodotti del vivaio Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino, classe 2002, giocheranno per la prima volta da titolari al Maradona.
Maradona da 47.000: atmosfera da grande notte
Il Napoli affronta la Coppa Italia con un vestito nuovo ma in un clima dal sapore antico: il Maradona si prepara a ospitare oltre 47.000 tifosi, come ricorda il Corriere dello Sport nella firma di Mandarini, nonostante il giorno feriale e l’orario complicato.
Contro il Cagliari riaffiorano anche ricordi dolcissimi: il 2-0 del 23 maggio, che consegnò il quarto scudetto. Sarà invece il secondo incrocio stagionale con gli isolani, dopo la gara di campionato vinta al 95’ dagli azzurri.
La sfida è la prima di una maratona che porterà il Napoli a giocare 5 partite in 15 giorni, fino alla semifinale di Supercoppa del 18 dicembre contro il Milan, passando per Juventus e Benfica tra Serie A e Champions.
Le scelte: otto cambi, Politano e Ambrosino dietro Lucca
Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, le novità saranno massicce:
Difesa: confermati Milinkovic-Savic, Beukema e Olivera, con Juan Jesus a completare il reparto.
Fasce: debutto stagionale da titolare per Mazzocchi, mentre a sinistra torna Spinazzola.
Centrocampo: totalmente inedito con Elmas e Vergara.
Tre davanti: Politano titolare dopo tre panchine, con Ambrosino alle spalle della punta Lucca.
Lobotka e McTominay, unici centrocampisti di ruolo rimasti, partiranno entrambi dalla panchina.
Tradizione favorevole
Il Corriere dello Sport ricorda anche la tradizione: il Napoli ha vinto solo una delle ultime otto gare di Coppa Italia, ma non perde contro il Cagliari nella competizione dal 1973. Inoltre, dal 2009 gli azzurri hanno subito una sola sconfitta in 29 incroci totali con i rossoblù.