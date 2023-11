Del Genio: “Avete visto le prestazioni di Politano e Kvaratskhelia? Sembrano invertiti”

Il giornalista Paolo Del Genio si è soffermato sulle ultime prestazioni dei giocatori del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano.

Nel corso di una recente intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio, giornalista e inviato di Telecapri Sport, ha condiviso le sue opinioni sulle prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia, giocatore del Napoli. Del Genio ha inizialmente elogiato le performance di Kvaratskhelia durante la partita contro la Salernitana, sottolineando il suo eccellente rendimento. Tuttavia, il giornalista ha notato una prestazione meno brillante del giocatore georgiano nella partita contro l’Union.

Durante la trasmissione “4-4-2” su Radio Kiss Kiss Napoli, Del Genio ha affermato: “Khvicha Kvaratskhelia? All’Arechi di Salerno, contro la Salernitana di Pippo Inzaghi, è stato il migliore in campo, poi ieri contro l’Union ha giocato male. Detto questo, veniamo però da un anno in cui Matteo Politano ha fatto benino e Kvaratskhelia benissimo, adesso sembrano invertiti.“ Del Genio ha anche sottolineato che Politano sembra attualmente più in forma rispetto a Kvaratskhelia, mantenendo una continuità di prestazioni sia in campionato che in Champions League.

Tuttavia, nonostante la prestazione deludente di Kvaratskhelia contro l’Union, Del Genio ha enfatizzato che non crede che il giocatore georgiano sia il problema principale del Napoli: “Detto questo, il georgiano pure a me ieri non è piaciuto moltissimo e lo ribadisco, ed è una delle poche volte che è accaduto da quando veste la maglia del Napoli. Però non penso che il problema di questa squadra sia Kvaratskhelia, anzi.”.