Ecco chi è stato il migliore del Napoli contro l’Union Berlino: “Quantità e qualità”

Matteo Politano è stato l’autore del gol contro l’Union Berlino e anche il migliore in campo secondo i maggiori quotidiani nazionali.

Matteo Politano il migliore in campo in Napoli-Union Berlino. L’ex Inter, come d’altronde nelle ultime uscite degli azzurri, si contraddistingue con le sue giocate e le sue conclusioni che più di una volta hanno bucato la difesa avversaria e finite alle spalle dell’estremo difensore. Anche nella sfida di Champions League di ieri è stato proprio Politano a siglare l’unico gol per il Napoli con una deviazione vincente su cross di Mario Rui. E i voti per lui non potevano che essere alti.

Di seguito le pagelle dei maggiori quotidiani sportivi:

Tuttosport 7 – “Quantità e qualità. Quando la porta tedesca pare stregata, lui prende di… petto la situazione e sblocca meritatamente”.

La Gazzetta dello Sport 6.5 – “Spesso è il migliore e, con tutto il rispetto, non è un bel segnale per i big. I dribbling, le azioni più convinte, ma è solo”.

Corriere dello Sport 7 – “Segna dopo un inserimento perfetto a sinistra – mica il suo lato – baciando in porta il pallone un po’ di collo e un po’ di deltoide. E ancora: fa ammattire Roussillon, fa ammonire Jaeckel e salta birilli”.