Marchetti sul Napoli: “Se è questo il massimo, c’è da preoccuparsi”

Secondo Luca Marchetti, il Napoli di Garcia non convince. Oltre all’allenatore, anche i giocatori hanno le loro responsabilità.

Notizie calcio Napoli – Il giornalista Luca Marchetti ha espresso perplessità sul Napoli di Garcia dopo l’1-1 contro l’Union Berlino in Champions League. In particolare, ha puntato il dito contro i giocatori.

Cosa ha detto Marchetti sul Napoli?

Secondo il giornalista, se questo è il massimo che può offrire la squadra c’è da preoccuparsi.

Intervenendo a Radio Marte, Marchetti ha dichiarato: “Mi auguro che non sia ancora il Napoli di Garcia, perché se questo è il massimo, beh, allora c’è da preoccuparsi”. Il giornalista ha poi criticato i calciatori: “Dai giocatori ci si aspetterebbe qualcosa di diverso. Non credo che Garcia abbia detto loro di andare tutti nella metà campo dell’Union sull’1-0”.

In sostanza, Marchetti ritiene che le responsabilità dei risultati altalenanti del Napoli non siano solo dell’allenatore, ma anche dei giocatori che in campo non riescono a mettere in pratica le sue indicazioni.