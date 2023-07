Del Genio: “Lozano e Politano? Li cambierei in un caso. Amrabat buona riserva”

Paolo Del Genio parla della formazione del Napoli, suggerendo possibili cambi per Lozano e Politano e vede Amrabat come una buona riserva.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il noto giornalista Paolo Del Genio è intervenuto durante la trasmissione ‘Il Napoli su Telecapri‘, offrendo la sua visione sulle prestazioni di alcuni giocatori chiave del Napoli e su potenziali nuovi arrivi.

Lozano e Politano: Un cambio possibile?

Focalizzando la sua attenzione sulla fascia destra azzurra, Del Genio ha messo in discussione le prestazioni di Lozano e Politano nella scorsa stagione. Nonostante i numeri di gol e assist siano stati bassi, il giornalista ha riconosciuto il contributo che i due giocatori hanno dato alla squadra, che ha raggiunto un impressionante totale di 90 punti e i quarti di finale della Champions League.

Tuttavia, Del Genio ha suggerito che potrebbe esserci spazio per migliorare, affermando: “Si può trovare di meglio? Sì, perché non sono Kvaratskhelia e Osimhen. Lozano e Politano hanno fatto bene e li cambierei solo se saranno individuati calciatori migliori”.

Amrabat: Una riserva di valore?

Passando a discutere di Sofyan Amrabat, Del Genio lo ha descritto come un giocatore dotato di interdizione e inizio azione, oltre ad essere ben strutturato fisicamente. Tuttavia, ha sottolineato che Amrabat potrebbe non essere la scelta ideale per il ruolo di mezzala a causa della sua mancanza di gol e tiro da fuori.

In conclusione, Paolo Del Genio ha offerto una visione approfondita dell’attuale squadra del Napoli, suggerendo che potrebbero esserci alcuni cambiamenti significativi all’orizzonte per la squadra della Serie A.