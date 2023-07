Criscitiello: ” Politano, saluta Napoli. Piace Danso ma non solo”

Michele Criscitiello di SportItalia prevede la partenza di Matteo Politano dal Napoli, suggerendo l’arrivo di un nuovo difensore.

Calciomercato Napoli. Il futuro di Matteo Politano potrebbe non essere al Napoli, nonostante il gol realizzato nella prima partita amichevole della stagione contro l’Anaune. Michele Criscitiello, giornalista di SportItalia, ha suggerito che un addio dell’attaccante potrebbe essere imminente.

Durante la trasmissione Speciale Calciomercato di SportItalia, Criscitiello ha dichiarato: “Matteo Politano sta per lasciare il Napoli. L’attaccante esterno ha fatto chiaramente capire di non volere restare“. In una recente intervista a SKY, Politano aveva espresso il desiderio di un maggior minutaggio rispetto a quello ottenuto nella scorsa stagione. Tuttavia, per un club ambizioso come il Napoli, garantire un posto da titolare fisso potrebbe essere difficile.

Ma non è solo una questione di partenze. Secondo Criscitiello, il Napoli è anche alla ricerca di nuovi arrivi, in particolare nel reparto difensivo: “Il Napoli è alla ricerca di un difensore, piace Danso. Può arrivare anche qualche altro acquisto“.

Dunque, sembra che ci possa essere una significativa rivoluzione in vista per la squadra partenopea. Resta da vedere se le previsioni di Criscitiello si concretizzeranno nelle prossime settimane. Per ora, tutto ciò che possiamo fare è attendere e vedere come si evolverà la situazione di Politano e del Napoli nel calciomercato estivo.