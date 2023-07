Del Genio: “ho un consiglio per Politano, spero di non offenderlo!”

Del Genio consiglia: Politano dovrebbe fare come Kvaratskhelia per giocare di più. Spero di non offendere il calciatore.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato le recenti dichiarazioni di Matteo Politano, attaccante del Napoli, riguardo al suo desiderio di giocare con maggiore continuità.

Del Genio: Politano Deve “Fare il Kvaratskhelia” per Trovare Più Spazio

Paolo Del Genio, noto giornalista sportivo, ha recentemente commentato le affermazioni di Matteo Politano, attaccante esterno del Napoli. Politano, non del tutto soddisfatto del suo rendimento nella scorsa stagione, ha dichiarato il suo desiderio di giocare con maggiore continuità.

Politano e le Sue Aspirazioni

Parlando a Sky, Politano ha esposto i suoi obiettivi per la prossima stagione: “Voglio avere più continuità rispetto all’anno scorso, giocare più partite e fare molti più gol. Ho già detto al mio procuratore: sarà lui a parlare con la società, poi vedremo se la penseremo tutti e due allo stesso modo”.

Del Genio Suggerisce a Politano di “Fare il Kvaratskhelia”

In risposta, durante un intervento a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Del Genio ha offerto il suo parere sulle dichiarazioni di Politano: “Se vuole giocare di più, ha una sola strada: quella di fare come Kvaratskhelia. Se gioca come il georgiano, sono certo che Garcia gli darà tanto spazio”.

Il giornalista ha quindi proseguito, sperando di non offendere Politano con le sue parole: “Non essendo lui un fenomeno e giocando in una grande squadra, non può pretendere di giocare sempre. Nelle big, il posto bisogna guadagnarselo”.

Le parole di Del Genio rafforzano il concetto che in una squadra di alto livello come il Napoli, la competizione per un posto da titolare è sempre accesa e per guadagnarsi una posizione, i giocatori devono continuamente dimostrare il loro valore. Il confronto con Kvaratskhelia potrebbe rappresentare una sfida stimolante per Politano nella prossima stagione.