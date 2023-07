Amrabat-Napoli, gli azzurri ci ripensano. La Fiorentina fissa il prezzo

Il Napoli riaccende il suo interesse per Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina. La cifra di 25 milioni di euro è stata indicata come prezzo per il trasferimento, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli. In seguito al mancato arrivo di Lucas Tousart, ora all’Union Berlino, il Napoli rivolge di nuovo la sua attenzione a Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino della Fiorentina. Come riportato da TMW, la Fiorentina richiede 25 milioni di euro per il giocatore, ma sembra pronta a favorire il trasferimento di Amrabat, che esprime il desiderio di lasciare Firenze.

Amrabat è anche nel mirino del Manchester United, anche se i Red Devils non hanno ancora formalizzato un’offerta. Il West Ham, squadra della Premier League, ha mostrato interesse per il centrocampista marocchino, ma sembra che Amrabat preferisca rimanere in Italia.

Le prossime settimane potrebbero portare nuovi sviluppi in questa storia del mercato dei trasferimenti. La Fiorentina mantiene fermo il suo prezzo, ma potrebbe riconsiderare la sua posizione se non dovessero arrivare offerte concrete. Nel frattempo, il Napoli è pronto a cogliere l’occasione se si presenta l’opportunità.

Amrabat, che ha un accordo di gentiluomini con la Fiorentina, potrebbe trovarsi presto al centro di una contesa tra diversi club. Tuttavia, il Napoli sembra essere in una buona posizione per accaparrarsi il giocatore, a condizione che siano disposti a soddisfare le richieste economiche del club viola.