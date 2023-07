Del Genio incredulo: “Se il Napoli lo prende, interrompo la trasmissione per dieci giorni”

Il giornalista Paolo Del Genio si è soffermato sul mercato del Napoli commentando un possibile approdo di Leonardo Bonucci.

Negli ultimi giorni sono emersi numerosi nomi collegati al club partenopeo, in particolare per quanto riguarda il possibile sostituto di Kim, giocatore destinato al Bayern Monaco. Del Genio è stato sollecitato da un appassionato tifoso azzurro a commentare la possibilità di un’eventuale arrivo di Leonardo Bonucci. Il difensore, come ben noto, è stato messo fuori rosa dalla Juventus e potrebbe cambiare squadra. Anche Peppe Iannicelli, sui social, ha sollevato la questione in modo provocatorio, chiedendo ai tifosi azzurri cosa ne pensassero di un suo arrivo a Napoli.

Durante l’intervento a Telecapri, Paolo Del Genio ha espresso con chiarezza la sua opinione sull’argomento: “Leonardo Bonucci a Napoli? Si tratta di un’ipotesi impossibile, sicuramente non diventerà un nuovo calciatore di Garcia. Nel caso accadesse una cosa del genere, interromperei la trasmissione per dieci giorni”. È evidente la mancanza di simpatia del giornalista nei confronti di Bonucci. Il tifoso in collegamento telefonico è stato ancora più categorico: “Se Bonucci arriva, non andrò più a vedere il Napoli. Mi rifiuto categoricamente”.