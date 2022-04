De Rienzo: “Napoli sei punti all’Empoli. Solo un giocatore in campo”

Il Napoli esce sconfitto dalla stadio Castellani di Empoli per 3-2, gli azzurri erano in vantaggio di due reti ed hanno subito la rimonta. Qualcosa di indescrivibile quanto accaduto sul terreno di gioco allo stadio Castellani. I tifosi del Napoli sono furiosi sui social, anche perché le prime due reti dell’Empoli arrivano da due errori clamorosi di Malcuit prima e Meret poi.

Spalletti si è addossato tutta la colpa della sconfitta, ma è chiaro che c’è qualcosa che non va e bisogna correre ai ripari.

Anche Jolanda De Rienzo commenta la sconfitta del Napoli ad Empoli e su twitter scrive: “Il Napoli regala all’Empoli 6 punti in questa stagione! L’unico giocatore in campo, Dries Mertens (che Spalletti ha tenuto in panchina troppo a lungo!). Zero gioco, zero personalità, zero rispetto per i tifosi! Si può solo chiedere scusa! Complimenti all’Empoli!”.