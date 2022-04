L’Empoli festeggia in faccia al Napoli. Questa squadra, allenatore compreso, deve provare un po’ di vergogna

Empoli-Napoli finisce 3-2, la squadra di Spalletti cade ancora allo scadere e mette in mostra , se mai ce ne fosse bisogno, tutti i propri limiti caratteriali. Il tecnico ai microfoni di Dazn si assume tutte le responsabilità per la sconfitta. Spalletti ha poi aperto a scenari nuovi per quanto concerne la sua permanenza sulla panchina azzurra. I tifosi sono sicuramente i più delusi dopo aver accarezzato lo scudetto, vedono ancora una volta il loro sogno infrangesi. La pagina Facebook “La Napoli Bene” ha pubblicato un post diventato immediatamente virale sul web. Ecco le parole di McBlu76:

“Finisce così, con l’Empoli che ci festeggia in faccia, con merito pure. Zero punti su sei con i toscani, poco altro da aggiungere. Vince la squadra migliore, quella che in 90 minuti ha espresso più pallone, voglia idee, carattere. Il Napoli è questo da Cagliari, inutile girarci intorno. Legato agli episodi, qualunque essi siano. Non entro nello specifico del Castellani perché sarebbe come sparare sulla croce rossa. Ma questa squadra, allenatore compreso, deve guardarsi allo specchio e dopo questi novanta minuti provare un po’ di vergogna soprattutto nei confronti di quella gente che ha riempito in ogni ordine di posto quel settore bellissimo e stracolmo di passione”.