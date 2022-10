De Maggio: “Napoli eccezionale, vanno fatti i complimenti a due persone. Devo dirlo”

Valter De Maggio direttore di Radio Goal ha parlato della rinascita del Napoli grazie al calciomercato di Giuntoli e la gestione di Spalletti.

Durante la diretta di Radio Goal, De Maggio ha detto: “Questo Napoli è veramente eccezionale, ma credo che vadano fatti i complimenti a due persone in particolare e sono Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Lo dico perché il Napoli ha perso giocatori come Insigne, Ospina, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, Ghoulam e Malcuit. Se il mio editore mi avesse detto di rinunciare a giornalisti come Vigliotti, Alvino, Malfitano, Martino ed altri, tagliare gli stipendi e puntare su giovani di belle speranze, io ci sarei rimasto molto male“.

Poi De Maggio aggiunge: “Invece Giuntoli e Spalletti hanno fatto qualcosa di veramente straordinario, nonostante la rivoluzione sul mercato che c’è stata in Italia“. In effetti il mercato del Napoli risulta essere veramente eccezionale con gli acquisti di Kim che ha fatto dimenticare Koulibaly, con Kvaratskhelia che viene paragonato a Baggio. Per non parlare di Simeone che ha preso i posto che fu di Petagna, oltre che di Raspadori che sta dimostrando tutto il suo valore.