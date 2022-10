Malfitano: “Da Insigne a Koulibaly, rimpiango solo un giocatore…”

Mimmo Malfitano commenta gli addii illustri del Calcio Napoli che ha lasciato partire: Koulibaly, Ospina, Mertens, Fabian Ruiz e Insigne.

Il tutto nasce da Valter De Maggio che ha ricordato la rivoluzione sul mercato del Napoli. Il direttore di Radio Goal ha detto: “Vanno fatti i complimenti a Spalletti e Giuntoli per come hanno gestito la situazione“.

Sull’argomento è intervenuto proprio Malfitano che ha detto: “Io sinceramente non rimpiango assolutamente nessuno dei calciatori che sono andati via. Forse avrei tenuto solo Ospina, poi nessun altro. È stato giusto ricominciare e ripartire da altri calciatori“. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha avuto la lungimiranza e ‘l’azzardo’ di andare a puntare su un giocatore come Kvaratskhelia ma anche Kim, che oramai sono due punti fermi della squadra ma sono giocatori che in pochissime settimane sono diventai leader anche in Europa. Non è un caso che ci sono tante richieste di calciomercato sui giocatori del Napoli, anche se proprio ieri sera Giuntoli ha blindato Kvaratskhelia.

Insomma la rivoluzione d’estate in casa azzurra sembra aver funzionato, dato che la squadra viaggia a gonfie vele in Serie A ed ha già raggiunto l’obiettivo degli Ottavi di Champions League e si giocherà il primo posto con il Liverpool.