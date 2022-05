De Luca: “Stadio Maradona, arrivano altri 1,5 milioni di euro”

Partono nuovi lavori allo stadio Maradona di Napoli finanziati dalla Regione Campania per realizzare il ‘Miglio Azzurro’. L’annuncio è arrivato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Proprio con i fondi per le Universiadi è arrivato un primo restyling dello stadio Maradona, che ora si appresta ad essere completato. Al momento nessuna idea di uno stadio di proprietà, nonostante De Laurentiis abbia detto di recente: “Il nuovo stadio sarà bellissimo“. Ma non si capisce se si riferisse ai nuovi fondi pubblici, oppure ad altri progetti.

Stadio Maradona di Napoli: nuovi fondi

Ecco quanto ha scritto il governatore Vincenzo De Luca sui suoi profili social: