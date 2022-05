Cerchione: “Olivera, il Napoli fissa una data, ci sono tante clausole. Rogerio uno dei sostituti”

Calciomercato Napoli, con il campionato quasi concluso la società azzurra pensa alle trattative per rinforzare la rosa. Luciano Spalletti ha chiesto una squadra più forte ad Aurelio De Laurentiis, delineando anche il profilo di giocatore richiesto. Un messaggio chiaro quello recapitato dal tecnico del Napoli che non vuole solo giovani. Sul mercato del Napoli è intervenuto Luca Cerchione che parla di Mathias Olivera, trattativa che Sky ha definito chiusa qualche giorno fa, ma che non è ancora definitivamente terminata. Il Getafe vuole l’intero pagamento della clausola.

Olivera al Napoli: tre sostituti se salta

Secondo il giornalista Luca Cerchione è stata fissata una data per Olivera al Napoli, ovvero una settimana che coincide con la fie della Liga. Il giocatore è un “obiettivo primario del Napoli, ma il Getafe ha tante clausole e bisogna capire se si salverà. Le alternative in ordine: Hickey, Rogerio, Parisi” scrive Cerchione. Hickey è un esterno del Bologna che piace anche all’Arsenal, mentre Parisi dell’Empoli è un vecchio pallino di Giuntoli, altro giovane di belle speranze. Il nome nuovo nel caso non dovesse arrivare Olivera al Napoli è Rogerio da Silva giocatore del Sassuolo. Il Napoli attenderà ancora una settimana, poi si lancerà all’assalto di altre giocatori, anche perché pure numericamente serve un sostituto di Ghoulam che chiuderà il suo rapporto col club azzurro.