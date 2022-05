Napoli, Spalletti: “Kvaratskhelia è molto forte. Una cosa potrebbe farmi molto arrabbiare”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Gol, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kisss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. Spalletti ha parlato del campionato e del calciomercato, soffermandosi anche sull’arrivo di Kvaratskhelia.

Il pubblico ha risposto in maniera eccezionale, quest’anno il Maradona è tornato il solito. Dovrebbe essere sempre così perché questa città ha la passione per il calcio e per i calciatori del Napoli. E’ stata una bella festa, ma deve accadere tutto l’anno. “Abbiamo sofferto solo per i primi venti minuti. Il Genoa ci ha pressato a tutto campo, facevamo molta fatica a produrre il nostro solito gioco. Poi i ritmi sono calati e noi siamo stati bravi a prendere le ,misure dei nostri avversari. Abbiamo disputato complessivamente una ottima partita. Complimenti ai miei calciatori per avere reagito bene nelle ultime gare dopo la sconfitta con l’Empoli .

Con il tempo si riuscirà a capire bene cos’è accaduto nelle scorse settimane? “Quella roba lì dà fastidio prima a noi. Poi se si vuole sotterrare la bontà di questo campionato dei ragazzi questo mi fa arrabbiare. Dopo il k.o. di Empoli potevano esserci mille reazioni, invece abbiamo fatto grande prestazioni e dieci gol senza subirne. Poi è chiaro che vorrei vincerle tutte, ma ad inizio campionato ne abbiamo vinte otto di fila. A volte ci sta perdere, anche se cinque in casa sono troppe come numero di sconfitte. Può darsi che quel livello lì ti dà un po’ di difficoltà, può darsi che non sei maturo per quelle cose lì. Questo non va bene.