De Luca attacca la Juventus: “E’ l’antitesi della sportività. Quella volta il Napoli in trasferta…”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha espresso il suo pensiero durante la presentazione delle nuove maglie del Napoli.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha presenziato alla presentazione della nuova maglia della SSC Napoli in vista della stagione 2023/24. Durante l’evento, il presidente ha sottolineato gli investimenti fatti per lo stadio e ha evidenziato l’importanza della vittoria del Napoli come una promozione globale per la città, la regione e l’intera Italia.

“Abbiamo investito sullo stadio, un’occasione di promozione per la città e la regione, estendere ai quartieri difficili la cultura dello sport, riqualificando e ristrutturando anche decine di impianti. La Regione ha investito per rifare lo stadio, visto che la città non aveva interlocutore. E con chi si poteva parlare? La vittoria del Napoli è una promozione globale, per Napoli e l’Italia intera, ma anche per i giovani che finalmente hanno un modello di comportamento che è impagabile”.

Il successo del Napoli fornisce ai giovani un modello di comportamento positivo, contrapponendolo all’immagine negativa associata a “Gomorra”, secondo De Luca che ha poi affrontato la questione riferendosi ad un gesto anti-sportivo compiuto da un’altra squadra, senza nominarla esplicitamente ma riferendosi chiaramente alla Juventus.

“S’è passati da Gomorra come modello a generazioni che hanno modelli positivi, Kvaratskhelia, De Laurentiis, allegria, feste, bandiere, civiltà e solidarietà. Questo ci aiuta tantissimo. Tu presidente hai fatto riferimento ad un’altra squadra (la Juventus, ndr) e un’altra squadra ha fatto un gesto invece che è l’anti-tesi della sportività quando fu bloccata la trasferta per motivi sanitari molto seri. E quella squadra invece andò in campo per prendersi i tre punti perché il Napoli non si presentò. E non si fa”.