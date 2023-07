Rudi Garcia è lo specchio di una scelta felice, ADL: “Sono convinto che è l’uomo giusto”

Durante la presentazione della nuova maglia del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha speso parole al miele per il nuovo tecnico Rudi Garcia.

La SSC Napoli ha svelato in anteprima la sua divisa da gioco per la stagione 2023-2024. In diretta dalla splendida nave MSC World Europa, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in compagnia della figlia Valentina ed altre figure di spicco come Leonardo Massa, manager director MSC, Vincenzo De Luca e Gaetano Manfredi, presidente di Regione e sindaco di Napoli, ha presentato le nuove maglia in conferenza stampa.

Tra le varie domande anche quella relativa al nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, a cui De Laurentiis ha risposto così:

“La scelta di Garcia? Garcia è al centro del villaggio, lo supporterà con tutto il tempo che ho e la mia disponibilità fermo restando il rispetto del bilancio. Garcia è una scelta felice, tutte le volte che ci parlo mi dico hai scelto l’uomo giusto. Rivincere lo Scudetto? Bisognerà vedere come si sviluppa il mercato, i ritiri, cosa faranno anche le altre, le variante sono tante ed è superficiale dire oggi lotteremo per lo Scudetto come dissi l’altro anno, sarebbe stupido non farlo, non essere competitivi in Europa, ma c’è sempre di mezzo un ma e perciò faccio l’appello ai tifosi di essere con me e io sarò sempre con loro ovunque”.