De Laurentiis, vicino alla squadra in vista del Lecce: La decisione del presidente

CALCIO NAPOLI. In occasione della delicata trasferta di Lecce, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deciso di compiere un gesto finora mai fatto nei suoi anni di presidenza: viaggerà e pernotterà insieme alla squadra.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, De Laurentiis raggiungerà Brindisi in aereo insieme a tecnico e giocatori per poi dirigersi tutti insieme a Lecce. Il patron trascorrerà dunque la notte prima del match al fianco della squadra.

Una scelta inedita per il presidente, probabilmente dettata dal momento complicato tra il caso Osimhen e i risultati deludenti. De Laurentiis vuole far sentire la sua vicinanza al gruppo e caricare l’ambiente.

Un segnale importante che testimonia la voglia di De Laurentiis di compattare l’ambiente in vista di un match delicato come quello del Via del Mare contro la neopromossa Lecce.