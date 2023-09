Corvino: “Lecce-Napoli? Davide contro Golia”

Il ds del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato della prossima sfida contro il Napoli definendola una battaglia impari tra Davide e Golia.

CALCIO NAPOLI. l direttore dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato ai microfoni di Radio Crc in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli. Il ds giallorosso l’ha definita senza mezzi termini “una battaglia impari tra Davide e Golia”.

Corvino ha ammesso che il Lecce, per ragioni economiche, punta sui giovani e fa “sfide quasi miracolose” per salvarsi. Quest’anno la squadra è molto giovane e conta 7 ragazzi della Primavera.

Il ds si è poi soffermato sulla sconfitta con la Juve, ritenendola immeritata per l’espulsione dubbia di Kaba. Sugli arbitraggi però non vuole alibi.

Grandi elogi per l’allenatore D’Aversa, definito un tecnico capace che Corvino conosce bene. Venendo al Napoli, il ds salentino lo ritiene finalmente in palla dopo un avvio balbettante.

“La sfida col Napoli? Siamo le due squadre del sud e dobbiamo essere felici e contenti di questo. Il Napoli campione d’Italia ha fatto le prove di trasmissione ad inizio campionato, ma ora partono i programmi, è forte e sta prendendo le misure.

Questa sfida ci permette di poterci misurare e dimostrare di poterci salvare. Adesso il Napoli si è sintonizzato per cui non sarà facile per noi, sarà una sfida tra Davide e Golia, ma siamo felici.

Krstovic era sconosciuto ai più, ma non a chi come noi cerca risorse in mercati alternativi. Con i suoi 23 gol, capocannoniere non era poi così sconosciuto”.

I partenopei, a suo dire, hanno fatto le prove di trasmissione all’inizio ma ora sono pronti. Per il Lecce sarà durissima, una sfida impari contro la corazzata napoletana. I giallorossi ci proveranno, forti dell’entusiasmo del Via del Mare.