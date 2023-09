De Laurentiis Rifiuta il Tapiro di Striscia: La Sorprendente Reazione di Staffelli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rifiutato di ritirare il Tapiro d’Oro consegnatogli dall’inviato di striscia Valerio Staffelli.

CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rifiutato di accettare il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli, l’inviato del tg satirico Striscia la Notizia. L’episodio è avvenuto alla stazione Termini di Roma, dove Staffelli ha tentato di consegnare il noto premio al presidente azzurro.

Il Tapiro a De laurentiis

Il tentativo di Staffelli di consegnare il Tapiro d’Oro è arrivato in seguito alle recenti polemiche legate al caso social riguardante il calciatore del Napoli, Victor Osimhen. De Laurentiis, tuttavia, ha scelto di non accettare il premio e ha continuato per la sua strada, lasciando Staffelli piuttosto incredulo.

Il Ritorno da Napoli

De Laurentiis era di ritorno da Napoli, dove aveva assistito alla vittoria della sua squadra contro l’Udinese. Dopo la partita, aveva anche twittato i suoi complimenti alla squadra, affermando: “Da Bologna siamo veramente ripartiti. Bravi tutti!“. Inoltre, aveva tenuto una riunione con i dirigenti del club per discutere la situazione legata a Osimhen.

La Reazione di Staffelli

L’inviato di Striscia la Notizia è rimasto piuttosto sorpreso dalla decisione di De Laurentiis di rifiutare il Tapiro. Nonostante l’appello di Staffelli affinché il presidente accettasse il premio il patron azzurro non ne ha voluto sapere lasciando di sasso l’inviato del tg satirico.

Da professionista navigato, il presidente del Napoli ha preferito glissare ed evitare la consegna del Tapiro, che in passato aveva invece accettato. Stavolta però, vista la delicatezza del momento, ha optato per l’indifferenza totale nei confronti di Striscia.