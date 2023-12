De Laurentiis show a Venezia: “Dal cinema al Napoli senza capirci nulla”

Aurelio De Laurentiis protagonista al Gran Premio Internazionale di Venezia. Il presidente del Napoli, premiato con due Leoni d’Oro.

Ancora riconoscimenti per il Napoli campione d’Italia e per il suo presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro si è recato a Venezia per ricevere due Leoni d’Oro, uno alla società partenopea e uno personale, assegnati al Gran Premio Internazionale. De Laurentiis ha colto l’occasione per raccontarsi tra passato e presente.

“Quando sono arrivato nel mondo del calcio non sapevo nulla, venivo dal basket. Quando sentivo parlare di 4-4-2 non ci capivo niente. È stata un’esperienza straordinaria perché se non ti immedesimi, le cose non le capisci” ha ammesso con la sua proverbiale schiettezza.

Poi una battuta sui suoi diversi business: “L’anno prossimo magari sarò qui per un premio sul mondo dei gelati o delle automobili. Mia moglie mi rimprovera per questo!”. Infine un riferimento alla sfida col Cagliari dell’ex Ranieri: “Due anni fa ho dovuto riportare gli stipendi a 90 milioni dopo che erano arrivati a oltre 140. Sabato affronteremo il Cagliari di Ranieri, che fu molto fortunato lo scorso anno con un gol al novantesimo contro il Bari che è valso la promozione in Serie A”.

Insomma, solito show di ADL tra passato, presente e futuro della sua multiforme carriera imprenditoriale. Ma al centro, sempre e comunque, c’è il suo Napoli.