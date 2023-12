De Laurentiis trionfa a Venezia: Doppio Leone d’Oro per il Napoli

De Laurentiis e il Napoli trionfano a Venezia: doppia vittoria con i Leoni d’Oro. Il presidente azzurro celebra il successo sportivo e imprenditoriale.

Aurelio De Laurentiis, il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli, ha aggiunto ulteriore gloria al suo già straordinario anno, portando a casa due prestigiosi Leoni d’Oro al Gran Premio Internazionale di Venezia. Attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, De Laurentiis ha condiviso la notizia entusiasta, mettendo in luce i riconoscimenti ottenuti sia per il club azzurro che per le sue imprese personali.

Venezia, un palcoscenico di gloria sportiva per De Laurentiis e il Napoli

Il Gran Premio Internazionale di Venezia, noto per celebrare eccellenze nel mondo cinematografico e oltre, si è trasformato in un palcoscenico di gloria sportiva per De Laurentiis e il Napoli. Il presidente azzurro, presente di persona all’evento, ha annunciato con orgoglio la doppia vittoria: “Al Gran Premio Internazionale di Venezia per due Leoni d’Oro. Uno alla Società Sportiva Calcio Napoli – Leone d’Oro per Meriti Sportivi. Uno personale, Leone d’Oro per l’Imprenditoria”.

Il Leone d’Oro per Meriti Sportivi è stato assegnato alla SSC Napoli in riconoscimento del trionfo dello scorso anno che ha visto gli azzurri conquistare lo Scudetto dopo 33 anni. Un successo epocale che ha riportato il club partenopeo al centro della scena calcistica italiana, suscitando emozioni e ricordi indelebili nei cuori dei tifosi. Il secondo Leone d’Oro, dedicato all’imprenditoria, ha sottolineato il ruolo chiave di De Laurentiis nel plasmare il successo e la solidità finanziaria del club.

Il presidente azzurro si è recato a Venezia per ritirare personalmente gli ambiti premi, testimoniando la risonanza del successo del Napoli non solo nell’ambito sportivo ma anche nel panorama culturale e imprenditoriale.

Con il Gran Premio Internazionale di Venezia che si conferma un palcoscenico di riconoscimenti per le eccellenze sportive, il Napoli può vantare non solo il trionfo sul campo da gioco, ma anche il meritato riconoscimento a livello internazionale per il suo contributo al mondo dello sport e oltre.