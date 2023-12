Iezzo chiama i tifosi del Napoli a sostenere Meret e Kvara al Maradona. L’appello per la fiducia e il supporto durante la sfida contro il Cagliari.

In una recente intervista rilasciata a Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, l’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, ha lanciato un appello appassionato ai tifosi affinché sostengano a pieno il portiere Alex Meret e il giovane talento Kvaratskhelia durante la partita contro il Cagliari allo Stadio Maradona.

“Il Napoli contro il Cagliari deve vincere al Maradona e trovare un po’ di certezze. Oggi servono i risultati e poi arriverà anche il bel gioco e qualche correttivo dal punto di vista tattico. Rigenerare Kvara è uno degli obiettivi di Mazzarri, il georgiano ha la fiducia del mister e si vede”, ha dichiarato Iezzo nel corso dell’intervista.

L’ex portiere ha poi sottolineato alcuni aspetti del gioco di Kvara, evidenziando che a volte si “intestardisce troppo nel dribbling” e che è fondamentale non cercare sempre la via del gol. Tuttavia, ha espresso fiducia nel talento del giovane giocatore e nell’approccio tattico di Mazzarri per aiutarlo a crescere: “Qualche volta si intestardisce troppo nel dribbling, non deve cercare per forza la via del gol altrimenti poi è più difficile sbloccarsi”.

Parlando del portiere Meret, Iezzo lo ha definito “straordinario”, facendo riferimento a una parata eccezionale in Champions contro il Braga. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di avere il sostegno dei tifosi e degli addetti ai lavori, spesso critici anche quando non meritato. In un appello appassionato, Iezzo ha chiesto ai tifosi di fare sentire la loro fiducia a Meret durante le partite al Maradona.

“Meret è un portiere straordinario, lo ha dimostrato in Champions contro il Braga con una parata super, però ha bisogno di avere la fiducia dei tifosi e degli addetti ai lavori che invece spesso lo bacchettano anche quando non lo merita. Faccio un appello al Maradona, facciamogli un coro così sente la fiducia. Alex è un giocatore che va supportato e spero che le curve siano vicino a lui”, ha concluso Iezzo.