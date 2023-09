De Laurentiis: “Napoli, siamo solo all’inizio, c’è tanto da lavorare”. Verdone risponde citando Lukaku

Aurelio De Laurentiis frena gli entusiasmi sul Napoli: “Siamo all’inizio, c’è tanto da lavorare”. Carlo Verdone preoccupato per la Roma.

CALCIO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis ha presentato la seconda stagione della serie “Vita da Carlo”, in compagnia di carlo verdone attore di fede romanista.

Il patron azzurro ha lanciato un messaggio chiaro alla piazza partenopea, nonostante l’ottimo avvio di stagione della squadra di Garcia.

“Se mi sta piacendo in questa prima parte di stagione? Siamo solo all’inizio e c’è molto da lavorare” .

Discorso diverso per Carlo Verdone, preoccupato per il futuro della sua Roma: “Tutto dipende da Dybala e Lukaku, se si fa male Paulo non so dove possiamo andare a finire“. L’attore ha poi scherzato con De Laurentiis: “Ibra nella serie dice di aver visto i miei film. Gli ho risposto che io ho visto i suoi gol”.

Infine una battuta del presidente del Napoli: “Per ispirare questa stagione scelgo Manuale d’amore, la mia prima produzione nel calcio. Sia di buon auspicio“. Insomma, De Laurentiis predica calma, mentre Verdone si affida alle sue stelle per sognare.