De Laurentiis mantiene la promessa: «Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo»
Aveva promesso e lo ha fatto. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, il 1° settembre aveva annunciato che avrebbe posato la prima pietra per il nuovo centro sportivo e oggi, puntuale, ha mantenuto la parola.
Attraverso i propri canali social, De Laurentiis ha pubblicato l’immagine di una pietra accompagnata dalla didascalia: «Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo. Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno».
Un annuncio simbolico ma dal forte valore, che segna l’avvio concreto del progetto tanto atteso dalla piazza azzurra.