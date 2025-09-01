Colpo dell’ultimo giorno: Manna prende un gran prospetto italiano | Resta in prestito al suo club attuale
Il direttore sportivo del Napoli Manna è scatenato è ha piazzato il colpo dell’ultimo giorno di mercato. Un calciatore dal futuro roseo.
Una campagna acquisti forse senza precedenti, escludendo la storica estate che portò Maradona al Napoli. Ma nell’era recente si fa fatica a trovare un club italiano in grado di spendere così tanto e in grado, soprattutto, di portare giocatori di spessore nella propria compagine riuscendo a vederne subito i frutti.
Il Napoli messo in piedi da Manna nel corso di questi due anni è un qualcosa che ha pochi, se non rari, precedenti. Lo scorso anno i partenopei si sono aggiudicati all’ultima giornata uno scudetto sofferto e combattuto, soprattutto con l’Inter dell’oramai ex allenatore Simone Inzaghi.
Quest’anno invece, gli azzurri, sono la squadra da battere. Anche e soprattutto grazie agli acquisti portati a termine da Manna e al lavoro di Antonio Conte in campo, in grado di compattare una squadra e un ambiente intero. La stagione 2025/2026 potrebbe rappresentare il definitivo salto di categoria del Napoli.
Obiettivi principali sono e saranno quelli di non lasciarsi scucire il tricolore dal petto e, soprattutto di fare bene anche in Europa. E la squadra allestita dal ds sembra all’altezza sia del campionato italiano, sia della UEFA Champions League. Il colpo più rumoroso, senza dubbio, è stato De Bruyne.
Una campagna acquisti da record
Assieme al fuoriclasse belga arrivato a zero, sono arrivati altri giocatori di un certo spessore. Va citato Beukema: 31 milioni nelle casse del Bologna. 25 milioni poi, sono stati spesi per Noa Lang, prelevato direttamente dal PSV, in Olanda. Non vanno trascurati i 18 milioni spesi per Miguel Gutierrez, ex calciatore del Girona.
In prestito, per 15 milioni, è giunto nel capoluogo partenopeo anche Vanja Milinkovic-Savic, direttamente dal Torino. Anche l’attaccante della Nazionale Lucca è sbarcato a Napoli in prestito dall’Udinese. 9 milioni sono stati invece spesi per Marianucci, un difensore di prospettiva. Infine è stato il turno di Hojlund che ha generato ancora più entusiasmo a Napoli. Ma attenzione al colpo last minute di Manna.
Colpo last minute
Nelle ultime ore di mercato, infatti, il direttore sportivo del Napoli potrebbe decidere di portare in azzurro un altro talento dal futuro che sembra già scritto. Uno di quei giocatori in grado di fare la differenza in campo che conosce la Serie A nonostante la giovane età e che potrebbe arrivare alla corte di Conte.
Stiamo parlando di Jeff Ekhator. Il classe 2006 nato a Genova, in forza proprio alla squadra rossoblù, resta un’ipotesi in queste ultime ore di mercato. La punta centrale potrebbe rendere la panchina azzurra in fase offensiva ancora più lunga: ha un contratto con il Genoa sino al 2029. Vedremo se ci saranno sviluppi.