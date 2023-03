De Laurentiis: “Osimhen fuori due settimane. Via Kvaratskhelia? La dovete smettere”

Aurelio De Laurentiis in Lega Calcio parla anche dell’infortunio di Victor Osimhen e delle voci di mercato su Kvicha Kvaratskhelia.

L’infortunio di Victor Osimhen anima la vigilia di Napoli-Milan di Serie A. Le ultime novità sui tempi di recupero di Osimhen vengono date da Aurelio De Laurentiis che in Lega Calcio dice: ” L’infortunio di Osimhen? Dovrebbe restare fuori un paio di settimane, speriamo”.

De Laurentiis parla anche della Champions League con la doppia sfida con il Milan ai quarti di finale di Champions League: “Sono partite dove il risultato è triplo, 1X2, non si può mai sapere. Questa è la regola del calcio, ma il Milan è una squadra sapientemente portata avanti da Maldini, Scaroni e la nuova proprietà. Hanno dei buonissimi giocatori, anche a loro mancherà qualcuno e speriamo che le forze siano equilibrate per regalare ai tifosi delle due parti un bellissimo spettacolo. Questo è ciò che deve regalare il calcio”.

De Laurentiis bordate alla Uefa

Il presidente del Napoli ne ha per tutti, anche per il calendario Uefa: “Questo purtroppo sono problematiche di una Uefa senza testa. Immaginatevi un po’ si tra Milan e Napoli ci fosse stata anche un’altra partita, magari quella di Coppa Italia. Se uno fa una competizione europea si vuol misurare con le migliori europee… Il Milan avrebbe dovuto giocare con un’altra squadra europea ed il Napoli avrebbe dovuto giocare contro un’altra squadra europea. Purtroppo finché non cambieremo la UEFA saremo tutti schiavi di un Ministero del calcio, e non di un’associazione di imprese vere di calcio“.

Sulla questione tifo, De Laurentiis dice: “Quando uno fa il presidente presiede anche il tifo dei tifosi virtuali, non solo di quelli che vanno allo stadio. Bisogna rispettare tutti ecco perché la competitività e la perfezione va ricercata per loro, perché sono loro i veri protagonisti del calcio. Non sono i calciatori, sono i tifosi“.

Rinnovo Kvaratskhelia

De Laurentiis ha parlato anche delle voci di calciomercato su Kvaratskhelia ed ha detto: “La dovete finire. Ha cinque anni di contratto. Voi giornalisti pensate solo al volo denaro. Cadete sempre su questa volgarità del denaro…“.