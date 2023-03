Carmando: “Infortunio Osimhen fuori tra i 20 ed i 25 giorni”

Victor Osimhen salta la sfida tra Napoli e Milan, ma secondo Salvatore Carmando i tempi di recupero saranno di 20/25 giorni.

Grave problema in casa Napoli con l’infortunio di Victor Osimhen che sicuramente salterà Napoli-Milan. Problema muscolare per il giocare che verrà valutato nei prossimi giorni, ma la sua presenza è già in dubbio per la sfida con il Lecce.

Champions League: con il Milan senza Osimhen?

Addirittura la presenza di Osimhen è in forte dubbio anche per la doppia sfida con il Milan in Champions League. Dell’infortunio del nigeriano ha parlato anche Salvatore Carmando che a Radio Goal dice: “Per questo tipo di infortuni possono volerci tra i 20 ed i 25 giorni di recupero. È un peccato che si sia infortunato, era in una grandissima condizione fisica”. Ovviamente l’ex massaggiatore parla per esperienza e non del caso specifico.

Ma se la previsione di Carmando sull’infortunio di Osimhen dovesse essere reale allora l’attaccante non giocherebbe nemmeno i due match di Champions League tra Napoli e Milan.