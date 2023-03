Osimhen salta Napoli-Milan: lesione distrattiva, i tempi di recupero

Victor Osimhen salta Napoli-Milan il nigeriano ha subito un infortunio in Nazionale: lesione distrattiva per l’attaccante.

Brutte notizie per Luciano Spalletti eh non potrà avere Osimhen per la sfida di Serie A tra Napoli e Milan. “Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana” fa sapere la SSCN.

Osimhen niente Napoli-Milan: i tempi di recupero

Sicuramente il giocatore nigeriano non giocherà col Milan in campionato. Da capire se Osimhen riuscirà a a recuperare per la sfida con il Leccce e soprattutto per la gara di ritorno di Champions League sempre tra Napoli e Milan che si gioca il 12 aprile a San Siro.