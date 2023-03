Fedele: “De Laurentiis e Spalletti non si sopportano: ecco il motivo”

Enrico Fedele dichiara che Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti non si sopportano e svela il motivo di tale insinuazione

L’ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, fa valutazioni a tutto tondo sul Napoli. Nel corso della trasmissione Giochiamo d’Anticipo, programma in onda sulla emittente Televomero, l’ex dirigente del Parma analizza aspetti calcistici ed extracalcistici riguardanti il club azzurro: “La politica societaria del club campano è chiaro: non verranno corrisposti ingaggi troppo elevati nemmeno ai calciatori più importanti. Il Napoli ha una politica da rispettare, non vi aspettate proposte alte per Kim e gli altri big”.

Fedele evidenzia il comportamento di Spalletti sulle parole di De Laurentiis per il rinnovo

Fedele ha poi proseguito soffermandosi sulle avances per Kim e sulla politica del club: “Starà a Cristiano Giuntoli e ai suoi collaboratori trovare dei calciatori che possano sostituire chi sarà ceduto. Perché offrire tanti soldi a Kim e sconfessare la politica del club? Il Napoli non lo farà mai”.

L’ex dirigente del Parma ha poi parlato dei rapporti personali tra Spalletti e De Laurentiis: “Il presidente ha un carattere antitetico rispetto a quello dell’allenatore: non si sopportano. De Laurentiis ha detto che Spalletti resta? Sì, ma il mister non ha detto nulla…”.