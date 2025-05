De Laurentiis: “Il calcio è nelle mani di Dio”

Il Napoli di Antonio Conte è in piena corsa per lo scudetto, con tre punti di vantaggio sull’Inter a sole tre giornate dal termine del campionato. Nonostante la posizione favorevole in classifica, il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto di mantenere il basso profilo, senza sbilanciarsi sulla volata finale.

Oggi, intervenuto a margine dell’inaugurazione del Villaggio della Salute per la Race For The Cure a Roma, il patron azzurro ha affidato il proprio pensiero alla fede:

“Non mi permetto di fare nessuna previsione. Il calcio è molto bello perché la palla va dove Dio vuole. Qualche volta va nella direzione giusta, qualche altra volta nella direzione sbagliata. Quindi siamo tutti quanti nelle mani di Dio”, ha dichiarato De Laurentiis, come riportato da Il Mattino.

De Bruyne: il Napoli ci prova sul serio

Parallelamente alla corsa scudetto, prende corpo un sogno di mercato che ha del clamoroso: secondo indiscrezioni rilanciate anche dal Mattino, il Napoli avrebbe avviato contatti per Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga dirà addio al Manchester City a fine stagione, dopo una lunga e vincente esperienza in Inghilterra. Il suo contratto non sarà rinnovato e si libererà a parametro zero, facendo inevitabilmente partire l’asta tra i top club europei.

Il club partenopeo sta tentando di farsi largo nella corsa al talento classe 1991, forte anche del fascino di un progetto ambizioso sotto la guida di Antonio Conte e con il ritorno in Champions League praticamente in tasca.

Trattativa complicata, ma le intenzioni sono concrete: De Bruyne conosce Napoli, ci è stato anche in passato in vacanza, e potrebbe valutare l’idea di chiudere la carriera in un campionato diverso, da protagonista assoluto.

De Laurentiis sogna in grande: la volata scudetto è ancora tutta da vivere, ma il futuro del Napoli comincia a delinearsi tra ambizione, cautela e suggestioni da urlo.