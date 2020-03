De Laurentiis e Gattuso nel silenzio partono le donazioni

Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso hanno fatto partire delle donazioni per aiutare gli ospedali di Napoli e la Croce Rossa.

Nei giorni scorsi si era saputo della volontà di Aurelio De Laurentiis di dare una mano al professor Ascierto del Pascale di Napoli, un gesto concreto che si è materializzato senza proclami. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, il patron ha messo a disposizione degli ospedali napoletani una super donazione. Una donazione mirata per donare ai medici le attrezzature di cui avevano estremo bisogno per aumentare i posti in terapia intensiva. Dunque ventilatori, tubi e caschi per dare sollievo a chi sta combattendo la durissima lotta contro il coronavirus e per aiutare le tantissime persone contagiate anche sul territorio campano. Un gesto concreto lo ha fatto anche Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, che secondo quanto riferisce Repubblica ha contribuito ad acquistare un’ambulanza attrezzate per il Comune di Corigliano e Rossano, ovvero dove è nato e dove vive tutt’ora la sua famiglia. Inoltre il tecnico è pronto anche a fare un’altra donazione per consentire l’acquisto di tamponi.

Ma l’iniziativa di Gattuso non si esaurisce qui. Il tecnico del Napoli sta promuovendo una raccolta fondi per donare poi il ricavato alla Croce Rossa Italiana, impegnata in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Gesti quelli di Gattuso e De Laurentiis che sono stati fatti senza proclami, senza la necessità di metterli in pubblico, ma realizzati con l’esclusiva volontà di fare del bene ed aiutare le persone in questo momento complicatissimo.

Intanto arriva qualche buona notizia sul fronte Tocilizumab. Da ieri si è diffuso un cauto ottimismo sull’efficacia della cura, dopo che il primo paziente trattato a Napoli è potuto tornare a casa. Segnali positivi arrivano anche dagli altri ospedali dove si sta sperimentando la cura ideata a Napoli dalla collaborazione dei medici di Cotugno e Pascale.