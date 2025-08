De Bruyne, l’attesa è finita: oggi debutta al Patini. Napoli già pazzo di KDB

Ventidue in campo, ma gli occhi saranno quasi tutti per lui. Come a Dimaro, anche a Castel di Sangro il protagonista assoluto sarà Kevin De Bruyne. Ogni tocco di palla, ogni movimento, ogni gesto tecnico dell’ex fuoriclasse del Manchester City viene seguito con entusiasmo dai tifosi azzurri, che ieri pomeriggio – durante la sessione d’allenamento – hanno salutato ogni sua giocata con applausi e cori: «Kevin, Kevin!».

Oggi, alle 19, l’attesissimo esordio contro il Brest nella prima delle tre amichevoli internazionali in programma nel ritiro abruzzese, che segue i dieci giorni trascorsi in Val di Sole. Come racconta il Corriere dello Sport, l’attesa è tutta per lui: il campione arrivato dal City dopo aver vinto tutto, uno dei più grandi rifinitori della storia della Premier League. In campo dispensa classe: carezze al pallone, geometrie per i compagni, tutto con uno stile personale, elegante e concreto. La condizione fisica è in costante miglioramento nonostante gli intensi carichi di lavoro imposti da Antonio Conte.

Punto di riferimento

Dopo le sfide con Arezzo e Catanzaro, arriva un test dal sapore più internazionale per proiettarsi verso l’esordio in Serie A del 23 agosto contro il Sassuolo. De Bruyne, scrive il Corriere dello Sport, sarà il cuore della manovra partenopea: mezzala destra, regista offensivo, uomo ovunque. Accanto a Lobotka o più avanzato tra le linee, KDB ha già mostrato in Trentino le sue doti: passaggi filtranti, assist di prima, colpi di tacco, dribbling e conclusioni. Un saggio della sua arte. Il Patini lo acclama già da giorni, e la maglia numero 11 è la più richiesta nello store.

Verso la miglior forma

De Bruyne sta lavorando per raggiungere la sua miglior condizione. Si è calato con umiltà nella nuova realtà, si è affidato al lavoro di Conte e del suo staff e ha accettato con determinazione questa nuova sfida italiana. Ogni giorno cresce: la gamba gira meglio, la testa corre veloce come sempre. Ogni suo gesto in allenamento – sottolinea il Corriere dello Sport – è accolto con entusiasmo: anche i palleggi diventano spettacolo.

Uomo squadra e star globale

Nonostante la fama e i quasi 27 milioni di follower su Instagram, De Bruyne si è presentato come un ragazzo riservato, ma disponibile. A Dimaro non ha negato un sorriso o un autografo, e a Castel di Sangro ha mantenuto lo stesso approccio. Napoli e la sua cultura lo aspettano a braccia aperte. Sui social aggiorna costantemente i suoi fan con immagini e pensieri motivazionali. L’evento più atteso resta quello del 30 agosto: il debutto ufficiale allo stadio Maradona contro il Cagliari. Una data che si preannuncia storica.