De Bruyne, l’arrivo che scuote Napoli. Il sindaco Manfredi: «Immagine di una città globale»

L’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli non rappresenta solo un grande colpo di mercato, ma anche – per usare le parole del sindaco Gaetano Manfredi – «la fotografia di una città che cambia». E infatti, secondo Il Mattino di Napoli, il campione belga è divenuto in poche ore simbolo di una metropoli che vuole lasciarsi alle spalle certi stereotipi e guardare al futuro con ambizione, dentro e fuori dal campo.

«Napoli è ormai una città globale – ha dichiarato Manfredi a Radio Punto Nuovo, come riportato da Il Mattino – una meta d’arrivo, non più solo di passaggio. I campioni arrivano per restare, non per scappare».

De Bruyne diventa così la metafora di un cambiamento strutturale che Napoli sta vivendo su più fronti, dallo sport alle infrastrutture. Non a caso, Il Mattino di Napoli sottolinea come l’intera città sia attraversata da un grande fermento economico e urbanistico, spinto da oltre 1,1 miliardi di euro del PNRR investiti in cantieri strategici, in particolare per il trasporto pubblico su ferro.

America’s Cup, Maradona e impianti: Napoli capitale europea dello sport

L’annuncio della candidatura per l’America’s Cup, la più prestigiosa manifestazione velica al mondo, ha rafforzato l’identità sportiva e internazionale della città. Come sottolineato da Il Mattino, la manifestazione coinvolgerà direttamente Bagnoli, che diventerà una vera e propria Cittadella della Vela, grazie a fondi stanziati dal Governo per oltre 1,2 miliardi. Gli equipaggi arriveranno già nel 2026, in attesa delle regate del 2027.

«Questo evento deve lasciare un’eredità strutturale e sociale alla città», ha ribadito Manfredi al quotidiano.

Anche lo Stadio Maradona sarà al centro di un importante processo di restyling in vista di Euro 2032. Si parla della possibile riapertura del terzo anello, della risistemazione dei parcheggi, ma soprattutto di un’eventuale rimozione della pista d’atletica per accorciare la distanza tra spalti e campo da gioco.

«Lavoriamo con la UEFA, il Ministero dello Sport e la SSC Napoli per offrire la miglior soluzione possibile», ha precisato il primo cittadino sempre attraverso le colonne de Il Mattino di Napoli.

De Laurentiis e il “modello Napoli”

Impossibile, infine, non citare il presidente Aurelio De Laurentiis, il visionario imprenditore che ha guidato il Napoli dalla Serie C allo scudetto, passando per la ribalta europea. Manfredi non ha esitato a riconoscere i meriti:

«Il presidente sta dando tantissimo alla città. Due scudetti e una squadra competitiva in Europa. Il suo contributo è stato decisivo, anche nella collaborazione istituzionale per eventi e celebrazioni».

E così, conclude Luigi Roano su Il Mattino di Napoli, l’arrivo di Kevin De Bruyne assume una valenza che va ben oltre il calcio: è il simbolo di una Napoli che ambisce a giocare da protagonista su tutti i campi – sportivo, culturale, urbanistico – e che vuole essere sempre meno prigioniera di un racconto passato, e sempre più artefice del proprio presente.