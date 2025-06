Corriere dello Sport: “Milan-Napoli, sfida per Darwin Nuñez: duello da 60 milioni tra Allegri e Conte”

L’uruguaiano è il grande obiettivo per rinforzare l’attacco. Napoli lo tratta da tempo, ma il Milan ora rilancia.

La quinta giornata di campionato, in programma il weekend del 28 settembre, vedrà Milan e Napoli sfidarsi in campo. Ma tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte, il primo duello si gioca già sul mercato. L’oggetto della contesa è Darwin Nuñez, attaccante uruguaiano del Liverpool, valutato 60 milioni di euro. Il Napoli lo segue da settimane, ma nelle ultime ore è forte l’inserimento del Milan.

Il profilo: potenza e atletismo, ma numeri in calo

Come riporta Antonello Gioia sul Corriere dello Sport, «Darwin Nuñez è stato a lungo definito l’erede naturale di Edinson Cavani». Cresciuto tra Peñarol, Almeria e Benfica, ha incantato l’Europa prima del maxi trasferimento al Liverpool, nel luglio 2022, per una cifra complessiva di 100 milioni (bonus inclusi). Tuttavia, il rendimento con i Reds non ha rispettato le attese: 143 presenze, 40 gol e 26 assist totali, ma nell’ultima stagione appena 7 gol e 7 assist in 47 gare, di cui solo 17 da titolare.

Nonostante ciò, il potenziale del classe ’99 resta altissimo. «Nuñez ha tecnica, forza fisica straripante e un’esplosività rara», scrive ancora Gioia sul Corriere dello Sport. L’Italia, per cultura e stile calcistico, potrebbe essere la piazza ideale per ritrovare sé stesso.

Napoli in vantaggio, ma il Milan fa sul serio

Il Napoli, con Giovanni Manna in prima linea, monitora la situazione da tempo. Conte vede in Nuñez l’attaccante perfetto da affiancare a Lukaku, reduce da una stagione determinante per il quarto scudetto. Dall’altro lato, Allegri cerca una spalla per Santiago Gimenez, punta messicana dal grande potenziale, ma ancora tutta da plasmare.

Il Milan non rinnoverà i contratti di Abraham e Jovic, e pensa di mandare Francesco Camarda in prestito per fargli collezionare minuti. Per questo, serve un attaccante pronto subito. Nuñez rappresenta il profilo giusto, anche se l’ingaggio – vicino ai 5 milioni di euro – e la valutazione dei Reds (60 milioni) restano ostacoli non banali.

Strategie a confronto

«I club valutano con attenzione la formula giusta per affondare il colpo», conclude Gioia sul Corriere dello Sport. Sia Milan che Napoli cercano un partner d’attacco affidabile e internazionale. Ma mentre i partenopei potrebbero avere un piccolo vantaggio temporale, i rossoneri sembrano disposti a rilanciare con decisione.

Nel frattempo, Giovanni Simeone spinge per avere più spazio e potrebbe lasciare Napoli, mentre a Milano si prevede una rivoluzione nel reparto offensivo. Il mercato è appena iniziato, ma la prima grande sfida dell’autunno ha già un nome: Darwin Nuñez.