D’Ambrosio, apertura dall’entourage: “Gli piacerebbe lavorare con Spaletti al Napoli”

Danilo D’Ambrosio al Napoli è una opportunità di mercato. Gli azzurri potrebbero prenderlo a parametro zero e regalare a Luciano Spalletti un calciatore con cui ha lavorato già in passato e di cui si fida. Il giocatore nato a Cavaino ha un ottimo feeling con il tecnico toscano e la coppia si potrebbe ricomporre.

Dall’entourage del calciatore arriva una prima apertura. Bruno Cirillo a Radio Goal ha detto: “D’Ambrosio sarebbe felice di tornare a lavorare con Spalletti al Napoli, al tecnico faccio un grande augurio. Al momento è prematuro parlare di questo, anche perché il Napoli senza Champions League ha subito un duro colpo. Ma è normale che si facciano certi nomi quando in passato si è lavorato bene insieme”.

D’Ambrosio a parametro zero

L’arrivo di D’Ambrosio andrebbe a rafforzare la batteria degli esterni del Napoli che molto probabilmente perderà Hysaj a parametro zero. Ovviamente D’Ambrosio andrebbe in competizione con Giovanni Di Lorenzo, calciatore su cui il Napoli ha fatto affidamento in questi anni nel ruolo di esterno destro di difesa.

Secondo Ciro Venerato della Rai al momento quella di D’Ambrosio al Napoli con Spaletti resta una idea. Anche se il tecnico toscano avrebbe piacere di ritrovare un calciatore che conosce bene.