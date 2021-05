Sky – Spalletti al Napoli può restare a lungo, ecco tutte le opzioni

Il contratto di Luciano Spalletti con il Napoli diventerà ufficiale dal primo luglio. Fino ad allora il tecnico sarà blindato con un precontratto. Questo perché l’allenatore toscano ha ancora un rapporto di lavoro in essere con l’Inter. Ma Sky fa emergere dei dettagli sulla durata del contratto di Luciano Spalletti con il Napoli.

Francesco Modugno precisa: “Spalletti ha sottoscritto un rapporto di lavoro biennale con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Ma c’è anche una opzione sia per un terzo che per un quarto anno di contratto. In pratica c’è potenzialmente la possibilità di aprire un ciclo con Spalletti”.

Spalletti ufficiale: De Laurentiis a Castel Volturno

Intanto questa mattina Aurelio De Laurentiis è stato a Castel Volturno. A Sky spiegano che il presidente era a lavoro per “definire staff medico, impiegati e restyling del centro sportivo del Napoli. Tutto è pronto per l’avvento di Luciano Spalletti”. C’è da ricordare che proprio per il centro sportivo il Napoli ha chiuso una importante partnership con Konami.

De Laurentiis a Castel Volturno pare abbia lavorato anche sul futuro di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli è in bilico, ma secondo le ultime indiscrezioni, il rapporto tra De Laurentiis e Giuntoli può essere recuperato.