L’Arsenal, vuole Carlo Ancelotti. Il tecnico del calcio Napoli sarebbe un serio candidato per prendere il posto di Unai Emery. Lo afferma il quotidiano britannico The Telegraph



Secondo il quotidiano inglese The Telegraph, il tre volte vincitore della Champions League, ed ex allenatore del Chelsea, Carlo Ancelotti è tra i candidati considerati dall’Arsenal come possibile successore di Unai Emery.

La sconfitta dell’Arsenal contro l’Eintracht Francoforte in casa, ha provocato un terremoto in casa gunners, che ha portato al licenziamento di Emery.

L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, è il primo della lista per la sostituzione di Emery.

Insieme al nome di Carlo Ancelotti, per la panchina dell’Arsenal ci sono in corsa anche i profili di Nuno Espirito Santo (attualmente al Wolverhampton) e di Mikel Arteta secondo di Guardiola al Manchester City e con un passato da giocatore all’Emirates Stadium. La decisione sarà presa da un gruppo ristretto di dirigenti del club, guidato da Edu Gaspar e Raul Sanllehi, e approvato dalla famiglia Kroenke.

Il Napoli, non ha alcuna intenzione di lasciare Carlo Ancelotti all’Arsenal. De Laurentiis è libero di esercitare l’opzione per il terzo anno, come da contratto. Il presidente del calcio Napoli, ha fatto un discorso di unità che è stato condiviso dalla squadra.

De Laurentiis ha fissato, in condivisione con i calciatori, gli obiettivi da raggiungere: vincere la Coppa Italia, recuperare in campionato e provare ad andare fino in fondo in Champions League.

I calciatori sanno che le multe dovranno essere pagate per gli errori fatti. Segnali di disgelo confermati, colloquio fatto con la massima tranquillità, ora tutti uniti per raggiungere gli obiettivi.

Se il Napoli, come tutti ci auguriamo, dovesse centrare gli obbiettivi, Ancelotti non siederà sulla panchina dell’Arsenal.