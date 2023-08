Dalla Spagna – Clamoroso, Gabri Veiga, il Napoli può ancora chiudere

Gabri Veiga può ancora andare al Napoli, lo riferisce il giornalista spagnolo Javi Corbelle, la trattativa con l’Al-Ahli non è chiusa.

Notizie Calcio Napoli – La notizia avrebbe assolutamente del clamoroso se fosse confermata. Ma una prima frenata all’accordo tra Celta Vigo, Gabri Veiga e Ahli è stata data proprio dall’agente del calciatore. Pini Zahavi ha fatto sapere che la chiusura della trattativa con il club arabo non è ancora arrivata.

Ora dalla Spagna il giornalista Javi Corbelle rilancia e scrive: “Il Napoli può ancora chiudere per Gabri Veiga, il trasferimento del giocatore in Arabia non è ancora chiuso”. Il giornalista che ieri aveva dato per certo lo sbarco di Veiga in azzurro, fa sapere che tutto dipende dalla scelta del calciatore.