Da Udine: “Deulofeu-Napoli? Trattativa aperta, dipende da Mertens. Ma attenti a…

L’affare Deulofeu-Napoli resta in stand-by. Rispetto alle scorse settimane, si percepisce un raffreddamento della trattativa, per cui la redazione di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, ha interpellato una fonte autorevole da Udine.

Davide Marchiol, giornalista di TuttoUdinese, si è espresso sulla vicenda, facendo suonare qualche campanello d’allarme: “La trattativa tra il Napoli e Gerard Deulofeu è viva ma dipende da cosa farà Dries Mertens. Se il belga dovesse restare, le percentuali di un trasferimento dello spagnolo diminuirebbero. Ad oggi il club più vicino a prenderlo è il Napoli. Il ragazzo piace anche in Spagna e se la trattativa dovesse prolungarsi a lungo, il rischio è di lasciarselo sfuggire”

Sulla posizione in campo, Marchiol ammette: “E’ un po’ la domanda che iniziano a porsi tutti i tifosi azzurri, considerato come nella scorsa stagione Deulofeu abbia agito da seconda punta in un 3-5-2, modulo non adottato da Spalletti. Lui nasce esterno, ma nelle ultime due stagioni ha giocato da sottopunta; la soluzione più immediata è metterlo lì nel 4-2-3-1“.