Crotone-Napoli, i convocati di Gattuso: Osimhen ancora fermo. Out Malcuit

Crotone-Napoli, tra i convocati di Gattuso manca Osimhen, ancora fermo ai box. Out Macluit, Hysaj e Rrahmani.

NAPOLI. Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Crotone. Il tecnico dovrà rinunciare ancora a Hysaj e Rrahmani, rientrati giovedì dopo settimane di positività al Covid e finalmente negativizzati.

Assente anche Osimhen, che continua le terapie e il lavoro personalizzato tra campo e palestra in seguito all’infortunio alla spalla. Out anche Malcuit, che ha accusato un fastidio al ginocchio destro ed è stato costretto a fermarsi.

Questa la lista dei convocati di Gattuso per Crotone-Napoli :

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente, Insigne.

La sfida tra Napoli e Crotone si giocherà allo stadio Ezio Scida di Crotone, naturalmente a porte chiuse, calcio d’inizio alle 18.

CROTONE-NAPOLI STREAMIG E TV :

Gattuso ha diramato la lista dei convocati per Crotone-Napoli. Gli azzurri vogliono continuare la scia positiva. I Calabresi hanno necessità di smuovere la classifica. La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming . Gli abbonati Sky potranno affidarsi a Sky Go per vedere il match su personal computer o notebook o su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

In tv Sarà Sky a trasmettere in esclusiva la sfida di Serie A tra Crotone e Napoli: la partita sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite).

Un ulteriore possibilità è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, acquistando uno dei pacchetti offerti, offre la visione di diversi eventi sportivi.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-NAPOLI :

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Molina, Petriccione, Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.